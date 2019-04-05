يلا شوت Bein2 مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر الآن yalla shoot كورة ستار يوتيوب| تابع...

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مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر يلا شوت، يحتل الريدز المركز الثاني من جدول ترتيب المسابقة المحلية بعدما جمع 79 نقطة من 32 مرحلة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر برصيد 80 نقطة بنفس العدد من اللقاءات، ويأمل عشاق الأحمر في أن يحقق المدرب الألماني يورجن كلوب ما عجز عنه الآخرين وهو التتويج باللقب الذي طال انتظاره، وسنرصد لكم رابط البث المباشر لمباراة ليفربول وساوثهامتون مباشرة سريع kora star.

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تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة ساوثهامتون هي: أليسون؛ ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، ربيرتسون؛ فينالدوم، فابينيو، كيتا؛ محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو.

الان الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وساوثهامتون مباشرة ويقوم المحللين الفنيين بتوضيح نقاط القوة والضعف بكل فريق.

أطلق حكم الساحة صافرة بداية الشوط الاول من مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر، حيث يسيطر الريدز على الكرة ولكن دون جدوى.