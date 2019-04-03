مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 3-4-2019 يلا شوت كورة لايف في الدوري...

نعرض لكم خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف اليوم في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين الليلة ضمن الأسبوع الـ 30 من الدوري الإسباني، يدخل النادي الملكي هذه المباراة راغبًا في تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة، ويركز الملكي الآن في الدروي الإسباني بعد الخروج من جميع البطولات آخرها توديعه لدوري أبطال أوروبا على يد فريق أياكس الهولندي، ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، ويسعى الملكي إلى الوصول للمركز الثاني بدلا من أتلتيكو مدريد صاحب رصيد 62 نقطة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بينما يحتل فريق فالنسيا المركز السادس برصيد 43 نقطة، ويخوض فريق الخفافيش مواجهته اليوم أمام الملكي ساعيًا إلى تحقيق الفوز وإحراز 3 نقاط هامة في الدوري.

توقيت مباراة ريال مدريد وفالنسيا

يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالنسبة لموعد المباراة سيكون اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقام المباراة على ملعب ميستايا الخاص بنادي فالنسيا، وتنقل قناة بي ان سبورت 3 اللقاء بتعليق علي محمد علي وسط ترقب جمهور الفريق الملكي لمشاهدة اللقاء، ويدخل نادي ريال مدريد هذه المواجهة بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية أمام هويسكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق الملكي بقيادة زين الدين زيدان الذي عاد مجددا إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية في الدوري ومحاولة خطف المركز الثاني من أتلتيكو مدريد بعد صعوبة الوصول للقمة التي يحتلها فريق برشلونة برصيد 70 وبالطبع الفريق الكتالوني هو الأقرب للفوز والتتويج بالليجا هذا الموسم بعد الأداء والنتائج الرائعة التي يقدمها منذ بداية الدوري.

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مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يسعى زيزو بالدفع بالتشكيلة المناسبة من أجل تسجيل الهدف الأول في أسرع وقت ممكن في مباراة بالطبع ستكون ليست سهلة على فريق عنيد بحجم فريق فالنسيا خصوصًا أن المباراة ستكون خارج ديار الأبيض، وفي حالة فوز الفريق الملكي اليوم سيصبح رصيده 60 نقطة وسيقترب من أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة.

رابط مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يسعى الفريق الملكي إلى مواصلة الزحف نحو المركز الثاني وذلك بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والخروج من كأس ملك إسبانيا، ويسعى بيريز رئيس النادي الملكي بتدعيم الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وكانت بعض التقارير والصحف أشارت أن أبرز الصفقات ستكون البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي ولكن حتى الآن لا توجد تقارير رسمية تشير انتقال الفريق إلى صفوف الملكي في الانتقالات الصيفية المقبلة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر

سيتم وضع البث المباشر قبل بداية المباراة بعد دقائق …