اونلاين | “يلا شوت” .. مشاهدة مباراة السعودية والأمارات بث مباشر اليوم 21-3-2019 “كورة ستار” مباراة المنتخب السعودي الودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر “يلا شوت” .. مشاهدة مباراة السعودية والأمارات بث مباشر اليوم 21-3-2019 “كورة ستار” مباراة المنتخب السعودي الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل كل من السعودية والأمارات في تحدي جديد من نوعة لقاء ودي ينتظرة اكثر من ملاين المشاهدين وذلك لما له من اهمية كبيرة حيث يدخل الاخضر هذة المباراة وهو يأمل في تحقيق انتصار غالي وذلك للعمل علي اسعاد جمهورة في لقاء ناري يقام علي ارضية ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وفي البداية نتذكر معكم علي انة من المقرر ان تنطلق بداية هذة المباراة في تمام الساعة 4:45 مساءاً بتوقيت السعودية 3:45 مساءاً بتوقيت مصر 3:45 مساءاً بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة مجانا

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كما تقوم مجموعه القنوات التالية “السعودية الرياضية 1 + أبو ظبي الرياضية 2 + دوري بلس 1 + دبي الرياضية 1 + الشارقة الرياضية بنقل هذة المباراة القوية التي تجمع بين السعودية والامارات لحظة بلحظة.

ونحن في “صحيفة العين” نعمل علي توفير رابط يمكن من خلاله مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر الودية وبدون تقطيع كما نوفر لكم تشكيلة الفريقين واخر الاخبار الخاصة بكل فريق قبل بدء اللقاء مباشرة انتظرو بداية اللقاء سوف نضع لكم البث المباشر وايضا جميع الاخبار الخاصة باللقاء القوي.

بداية بث مباشر السعودية والامارات اليوم كورة ستار، يلا شوت الجديد، يلا شوت الجديد ، سيكون ابتداء من الساعة 13.45 دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة 15.45 بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة 16.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ومشاهدة مباراة الامارات والسعودية اليوم بتوقيت أبوظبي، ستنطلق في تمام الساعة 17.45 بتوقيت المحلي.

السعودية اليوم

يدخل الاخضر هذة المباراة وذلك لتجربة بعض اللاعبين الشباب الذي تم اختيارهم من جديد من قبل المدير الفني المؤقت لمنتخب السعودية يوسف عنبر وذلك بعد ان ودع المنتخب السعودي بطولة كأس اسيا 2019 خلاص الاسابيع الماضية وذلك علي يد المنتخب الياباني بعد ان خرج من دور ال 16.