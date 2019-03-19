شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثلاثى الزمالك المهددين بالإيقاف فى مباراة القمة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تحذيرات لجميع لاعبيه لتفادى الحصول على البطاقات الصفراء أو الحمراء خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويواجه الثلاثى عبد الله جمعة، ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبد الغنى خطر الغياب عن مواجهة الأهلى فى مباراة القمة المقرر لها 30 من الشهر الجارى، فى حالة الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال المشاركة أمام المقاولون.

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وحصل عبد الله جمعة على البطاقة الصفراء فى مباراتى "الاتحاد السكندرى وبيراميدز"، كما حصل محمود حمدى الونش على البطاقة الصفراء فى مباراتى "المقاصة والمقاولون"، وحصل محمد عبد الغنى على الإنذارين فى مباراتى "بتروجت ووادى دجلة".