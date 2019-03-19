الوحدة يقترب من إقالة ميدو بسبب سب مشجع للنادي على تويتر

اكدت اذاعة يو اف السعودية ان ادارة الوحدة السعودي بصدد اقالة أحمد حسام ميدو على خلفية ازمة اللفظ الخارج الذي صدر عن طريق حسابه الرسمي تويتر، وعلى الرغم من خروج ميدو مؤكدا استعادة حسابه مرة اخرى إلا أن الاذاعة أكدت على أن مصدر موثوق منه أكد على إقالة ميدو خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان أحد المغردين المنتمين للوحده السعودي، تمنى رحيل ميدو عن الوحده وعن الدوري السعودي، ليرد حسابع ميدو عليه بلفظ خارج، لتخرج جماهير الكرة بالسعودية لتشن هجوم حاد وعنيف على المدرب المصري، قبل ان يخرج ميدو ويؤكد ان حسابه كان تعرض للسرقة، مؤكدا انه نجح في استعادته مرة اخرى.