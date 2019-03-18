رياضة | "المغضوب عليه" مفاجأة لاسارتي في قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المغضوب عليه" مفاجأة لاسارتي في قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي من معاونيه تجهيز صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر قبل مباراة القمة أمام الزمالك.

ويستعد فريق الأهلي يوم الأربعاء المقبل لمباراة الزمالك في قمة الدوري الممتاز يوم 30 مارس الجاري.

Advertisements

وشدد لاسارتي على الجهاز المعاون ضرورة تجهيز صالح جمعة للاعتماد عليه في تشكيل الأهلي أمام الغريم التقليدي الزمالك ومفاجأة القلعة البيضاء في قمة الدوري.

وخرج صالح جمعة من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفين لفريق الأهلي في مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية للنادي الأحمر ومباريات الدوري الممتاز في الفترة الماضية أيضاً.

ويسعى لاسارتي لاستغلال صالح جمعة بشكل مثالي مع الأهلي أمام الزمالك وتحقيق الفوز في إطار المنافسة على لقب الدوري الممتاز.