شكرا لقرائتكم هذه رسالة حسين السيد إلى جماهير ورئيس نادى الاتفاق السعودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حسين السيد نجم الاتفاق السعودى رسالة شكر إلى جماهير الفريق وخالد عبد الله الدبل رئيس النادى على دعمه للمدافع الدولى فى أزمته الأخيرة بدورى المحترفين. وكانت لجنة الانضباط بالدورى السعودى قررت إيقاف حسين السيد 4 مباريات عقب طرده فى مباراة النصر التى خسرها فريقه بنتيجة 3/2. Advertisements وقال حسين السيد في تصريحات خاصة إنه سعيد بموقف الجماهير ورئيس النادى عقب الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من الدبل طالبه خلالها بالتماسك خلال فترة الإيقاف والحفاظ على مستواه للعودة مجددًا إلى الفريق والحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسي. وقدم حسين السيد موسما مميزا مع الاتفاق وشارك في 23 مباراة سجل هدفين وصنع هدفا وحيدا. وقدمت جماهير الاتفاق لفتة مميزة إلى الدولى المصرى برفع صوره بالدقيقة 33 من مباراة الشباب الأخيرة وهو رقم قميص اللاعب لدعمه فى أزمته الأخيرة.

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