كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الاسطورة الأهلي وشبيبة الساورة يلا شوت beIN بث مباشر...

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مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر

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بث مباشر مباراة الأهلي والساورة

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تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي، محمد هاني- سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وجونيور أجاي ورمضان صبحي ومروان محسن.

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دخول لاعبي الاهلي وشبيبة الساورة إلى ملعب المباراة لأداء عمليات الإحماء

يدخل لاعبي الفريقين لملعب المباراة بصحبة حكام المباراة استعداداً لبداية اللقاء

انطلاق الشوط الأول من المباراة الهامة التي تجمع بين فريقي الأهلي والساورة

ضرب بدون كرة من لاعب الساورة للشناوي والحكم لا يُعطي شيء

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