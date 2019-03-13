اونلاين | بدأت.. رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار kora star

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا يلتقي اليوم ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع بايرن ميونخ الألماني بملعب "اليانز ارينا " فى عودة دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار الأسطورة

يسعى ليفربول لللصعود الى دور الثمانية في ملعب "اليانز ارينا " في مسابقة دوري ابطال اوروبا وذلك بتحقيق الفوز لتعزيز آماله في العبور للدور ربع النهائي قبل خوض مباراة الإياب بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري يوم 13 مارس القادم.

كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار الأسطورة

تنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.

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يذكر أن مباراة الذهاب كانت على ملعب "انفيلد" وانتهت نتيجة المباراة "0/0" في انتظار العودة اليوم 13/3/2019 لحسم الصعود الى دور ال8 في دوري أبطال أوروبا .

كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار الأسطورة

موعد مباراةبايرن ميونخ وليفربول

وتنطلق صافرة حكم مباراة بايرن ميونخ وليفربول اليوم في تمام الساعة 11 بتوقيت السعودية و10بتوقيت القاهرة و12 بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وليفربول

وتنقل مباراة بايرن ميونخ وليفربول حصرياً عبر قناة بي إن سبورت 1 HD و بصوت المعلق حفيظ دراجي وسوار الذهب ؛ وذلك في تمام الساعة 10مساءً بتوقيت مصر، و 11 بتوقيت السعودية