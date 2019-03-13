اونلاين | يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13 / 3 / 2019 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الأربعاء 13 / 3 / 2019 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي ليفربول وبايرن ميونخ الألماني لقاء الإياب من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019، دور الـ 16، النادي الإنجليزي ليفربول يواجه شبح الخروج من البطولة التي كان وصيفاً للبطل فيها العام الماضي، فهل ينجح في تجنب هذا المصير، والصعود من ملعب المنافس، أم سيكون ذلك صعب المنال، خصوصا أن مانويل نوير ورفاقه لا يسامحون في التحديات الكبيرة التي يقومون بها، ويأمل المنافس الألماني هو الآخر في الإستفادة من التعادل الأخير ضد الريدز في ملعبه وبين جماهيره، لينتصر ويصعد، فهل يتجنب الوصيف للعام الماضي مصير البطل العام الماضي والإقصاء المبكر، أم سيكون لنادي البايرن الفرصة من أجل الفوز وتحقيق تطلعات جماهيره.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وبايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ الألماني مباشر

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