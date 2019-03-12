شاهد beIN.. بث مباشر الأهلي وباختاكور الأوزبيكي اليوم يلا شوت kora HD رابط الأسطورة مشاهدة مباراة...

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يلتقي اليوم الأهلي السعودي مع مضيفه باختاكور في الجولة الثانية من بطولة دوري ابطال آسيا دور المجموعات التي يأمل فيها الأهلي الاحتفاظ بصدارة المجموعة عن طريق تحقيق الانتصار اليوم والوصول للنقطة السادسة بعد أن نجح في تحقيق الثلاث نقاط الأولى بفوزه على السد بهدفين في المباراة الأولى.

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