kooralive يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم Al-Hilal FC بث مباشر Livehd7 “رابط...

نتابع معكم يلا شوت الهلال والدحيل بث مباشر، اليوم الثلاثاء 12 مارس، الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مباراة الهلال اليوم عبر رابط الاسطورة Livehd7 الذي يتيح لكم سهولة البث المباشر للمباريات بشكل منتظم، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار متنوعة، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر نقل محتوى مميز، ونتابع أنباء هامة عن البث المباشر بالتلفاز.

يلا شوت الهلال والدحيل

يستضيف نادي الهلال السعودي نادي الدحيل القطري “لخويا” وذلك في ذهاب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، بدوري أبطال آسيا، ويعد نادي الهلال هو أكثر الأندية السعودية فوزًا باللقب من قبل، ونتابع معكم التقارير الهامة التي تخص المباراة، وبطاقة المباراة، ومن ثم البث المباشر قبل اللقاء بقليل من أجل سهولة المتابعة بشكل مباشر عبر المحتوى الهام، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال التحديثات.

نتابع معكم ترتيب المجموعة الثالثة والعديد من الأخبار حول مباراة اليوم.

ترتيب المجموعة الثالثة

الهلال السعودي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة وذلك برصيد ثلاثة نقاط، بفارق الأهداف مع صاحب المركز الأول الدحيل القطري، ولعب الهلال مباراة واحدة وسجل هدف واحد بالمباراة، بينما نادي الدحيل في المركز الأول برصيد ثلاثة نقاط، وله ثلاثة أهداف من الإنتصار الوحيد له، وفي المركز الثالث العين الإماراتي بدون نقاط، وفي المركز الرابع نادي الإستقلال بدون نقاط.

نادي الهلال السعودي

نادي الهلال هو أعلى الأندية السعودية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث فاز في بطولتين عام 1992 وعام 2000، وحصل على وصافة البطولة في عام 1986 وعام 1987 وعام 2014 وعام 2017، أي أربعة مرات حصل على الوصافة للبطولة الأغلى في قارة آسيا، ويأمل الهلال في تكرار الإنجاز وتكرار الفوز بالبطولة في هذه النسخة، بينما نادي الدحيل لم يفز بالبطولة من قبل، ولم يحصل على الوصافة بشكل عام، ونرصد لكم كل جديد.

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تاريخ المواجهات السابقة

نادي الهلال فاز في مبارتين من قبل على نادي الدحيل، بينما فاز نادي الدحيل في مباراة واحدة على الهلال، وحسم التعادل نتيجة أربعة مباريات بين الفرق، وبدأت المواجهات المباشر منذ عام 2013 بين الفرق، ونتيجة 4-1 لصالح الهلال هي أكبر النتائج في تاريخ المواجهات المباشرة في عام 2015 الماضي.

أنباء عن نقل البث المباشر

تلقى الإتحاد السعودي لكرة القدم خطاب رسمي من الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، يفيد بإلغاء إحتكار بث مباريات دوري أبطال آسيا لصالح القنوات القطرية، ونتابع معكم المزيد من الأخبار الهامة، وسوف يتم بث المباريات في السعودية بشكل تدريجي في الفترة المقبلة، وفقًا لهذا الخطاب الرسمي المعتمد، ونرصد لكم الأخبار الهامة.

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معلومات المباراة

مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري

الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

على إستاد جامعة الملك سعود

الحكم أدهم مخادمة

تعليق عصام الشوالي

مباراة الذهاب بالمجموعة الثالثة

توقيت المباراة الساعة 6:45 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر

نتابع معكم البث المباشر لمباراة لخويا الدحيل والهلال السعودي اليوم، ونرصد لكم المتابعة المباشرة لايف بدون تقطيع عبر الموقع الرسمي، ونرصد لكم أخبار المباراة بشكل متنوع، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونتابع مباريات اليوم بشكل عام.

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