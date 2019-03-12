رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الهلال السعودي مباراة نارية مع الدحيل القطري مساء اليوم الثلاثاء والموافق 12 مارس 2019 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي نادي الهلال مع الدحيل مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:45 بتوقيت مدينة القاهرة و6:45 بتوقيت مكة و7:45 بتوقيت الإمارات.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الثانية كالتالي:

1- الدحيل: 3 نقاط

2- الهلال: 3 نقاط

3- العين: بدون نقاط

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4- استقلال: بدون نقاط

تشكيلة الهلال المتوقعة:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، جحفلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: ميلوش ديجينك، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد الشلهوب

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، بافيتمبي جوميز

وستذاع مباراة الهلال والدحيل في دوري الأبطال عبر قناة ksa sport بتعليق فهد العتيبي وذلك بعد إلغاء نقل المباريات داخل السعودية عبر شبكة بي إن سبورت.