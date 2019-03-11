بث مباشر HD لايف | مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن اصفهان بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot الاسطورة...

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن اصفهان بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، موعدنا اليوم مع مباراة مهمة من مباريات دوي أبطال آسيا، حيث يواجه فريق النصر السعودي نظيره فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وسوف نتعرف الآن عبر موقعنا عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، رابدط الاسطورة بث مباشر مباراة النصر وذوب آهن اصفهان اونلاين.

مباراة النصر وذوب آهن اصفهان بث مباشر

كورة لايف مباراة النصر وذوب اهن اصفهان بث مباشر، يسعي فريق النصر لتحقيق الفوز في هذا اللقاء الناري في دور المجموعات، يذكر انه خسر في الجولة الأولي على يد الوصل الإماراتي بنتيجة هدف مقابل لا شئ، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في المجموعة الأولي بدوري أبطال آسيا، أما عن فريق ذوب آهن اصفهان فأنه يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل في الجولة الأولي على يد فريق الزوراء، يذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثاني في برصيد 52 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يلا شوت مباراة النصر وذوب آهن اصفهان بث مباشر.

موعد مباراة النصر وذوب آهن اصفهان

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الاثنين 11 مارس 2019، في تمام الساعة 5.45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6.45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7.45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على ان تقوم قناة بي ان سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن اصفهان