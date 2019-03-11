beIN مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن أصفهان الايراني بث مباشر اليوم يلا شوت رابط مباراة النصر الأسطورة...

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بث مباشر مباراة النصر مشاهدة يلا شوت مباراة النصر وذوب آهن كورة ستار بث مباشر الاسطورة النصر بث مباشر، ويأمل جمهور النصر في أن يسترد الفريق عافيته الآسيوية اليوم بعد أحداث آخر جولة في الدوري السعودي والتي قللت الفارق بينه وبين الهلال لأربع نقاط فقط وجعلت لقب الدوري قريبا بشدة من المنافسة.

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شاهد رابط الاسطورة بث مباشر مباراة النصر يلا شوت مباراة النصر وذوب أهن اليوم مباشر كورة ستار بث مباشر النصر كورة أون لاين بث مباشر النصر كورة لايف مباراة النصر مباشر، يدخل النصر اللقاء بدون نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى بهدف نظيف ولم يستطع النصر تعويضه وحل بهذا النصر المرتبة الأخيرة من ترتيب المجموعة الحالي، بينما يدخل ذوب آهن اللقاء ومعه نقطة حصل عليها من التعادل في الجولة الأولى ليأتي في المركز الثاني من ترتيب المجموعة.

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