مشاهدة مباراة الجزيرة والكويت بث مباشر |يلا شوت الاسطورة| رابط مباراه الجزيره الأردني والكويت كأس...

نتابع معكم بث مباشر مشاهدة مباراة الجزيرة والكويت يلا شوت، مباريات كأس الإتحاد الآسيوي، مباريات المجموعة الثانية من البطولة على قناة بي إن سبورت إتش دي، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية العاجلة، تابع الآن كل جديد عبر رابط الاسطورة لايف Livehd7 ونتابع معكم تقارير الأداء الخاصة بالمباريات بشكل عام، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من أجل سهولة المتابعة.

مشاهدة مباراة الجزيرة والكويت

مباراة الذهاب اليوم، بين نادي الجزيرة الأردني، ونادي الكويت الكويتي، وذلك بعد قمنا بنقل بطاقة المباراة وتوقيت العرض، وذلك بتوقيت الدول العربية الأدرن والكويت، ونرصد لكم كل جديد عبر التحديثات الإخبارية الهامة، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل سهولة المتابعة، ونرحب بالتعليقات حول توقع نتيجة المباراة.

نتابع معكم البث المباشر قبل المباراة بقليل، ونتابع العديد من التقارير الهامة.

Advertisements

سجل الأبطال

نادي الكويت له نصيب الأسد في عدد مرات الفوز ببطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث فاز بالبطولة من قبل ثلاث مرات، وهي عام 2009 وعام 2012 وعام 2013، وحصل نادي الكويت على وصافة البطولة في عام 2011، وهو أعلى نادي حصل على البطولة والوصافة معًا، يليه نادي الفيصلي في الأردن، بينما نادي الجزيرة لم يحصل على البطولة من قبل، ولم يصل لمركز الوصافة أيضًا

المجموعة B

الجزيرة الأردني يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية، وذلك برصيد نقطة واحدة، من أصل مباراة خاضها النادي، ونادي الكويت الكويتي يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة ولكن بالتعادل السلبي بدون أهداف، أي أنه لا يمتلك رصيد من الأهداف حتى الآن.

بطاقة المباراة

مباراة الجزيرة والكويت

الجولة الثانية من مرحلة المجموعات

كأس الإتحاد الآسيوي

على إستاد عمّان الدولي (الأردن)

الحكم سوهايزي شوكري

تعليق مضر اليوسف

مباراة الذهاب في المجموعة الثانية

توقيت المباراة الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت الأردن والقاهرة، والساعة 6:30 مساءًا بتوقيت الكويت والسعودية

تنقل المباراة قناة بي إن سبورت إتش دي 8

البث المباشر

قبل المباراة بقليل، نتابع معكم البث المباشر الخاص بها، ونرصد لكم الجودة لجميع الصيغ، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها من أجل سهولة المتابعة، تابع الآن كل جديد عبر مباريات كأس الإتحاد الآسيوي، ونتابع معكم مباريات اليوم بشكل عام.