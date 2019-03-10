المنصورة يهزم منيه النصر برباعيه استعدادا لفاركو

فاز فريق المنصورة بقياده صبرى المنياوي، مديره الفني، نظيره منيه النصر احد فرق الدرجه الرابعه، برباعيه نظيفه في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي الشعب عصر اليوم في اطار استعدادات المنصورة لمواجهة فاركو بالجولة22 في دوري القسم الثاني "المظاليم".
واحرز اهداف المنصورة عبدالسميع ابراهيم هدفين ومحمد اشرف هدفين.
وشهدت المباراة غياب اللاعبين الاساسيين ومنهم عاطف نصحي وكريم بدير وهريسه وعبدالرحمن حسان
ويدخل فريق المنصورة مباراته امام فاركو وهو في المركز الثاني برصيد ٣٨نقطه، ويحتل فريق فاركو المركز العاشر برصيد ٢٣نقطه.
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