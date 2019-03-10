يلا شوت الهلال السوداني و اشانتي كوتوكو “غانا” بث مباشر Hilal Sudan |الاسطورة| كأس...

نتابع يلا شوت الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني بث مباشر، عبر مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد 10 مارس 2019 على قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى، ونتابع معكم بطاقة المباراة، وكذلك ترتيب الفرق في المجموعة، ونرصد لكم البث المباشر عبر رابط الاسطورة لايف Livehd7 الذي يتيح لكم سهولة المتابعة للمباراة بدون تقطيع، تابع لايف مباراة الهلال السوادنى اليوم، ونحن معكم بالمزيد.

يلا شوت الهلال السوداني

يستضيف نادي أشانتي كوتوكو الغاني نادي الهلال السوداني اليوم، مباراة الإياب في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز نادي الهلال السوداني بهدف نظيف سجله اللاعب وليد بخيت على ملعب الهلال، وذلك في يوم 3 فبراير 2019 الماضي، ومباراة العودة اليوم بمثابة أمر هام للفرق، من أجل إقتناص الثلاث نقاط، فمن يفز اليوم يقتنص الصدارة، إما الهلال أن يحافظ على الصدارة وإما أشانتي الذي يتخطى الهلال في حالة فوزه في المباراة اليوم.

نتابع معكم البث المباشر الخاص بالمباراة اليوم بدون تقطيع في مباريات كأس الكونفدرالية.

بطاقة المباراة

مباراة الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني

الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية

مرحلة المجموعات

ملعب بابا يارا

الحكم باملاك تيسيما ويسا

تعليق سوار الذهب

مباراة الإياب

انتهت مباراة الذهاب فوز الهلال السوداني بنتيجة هدف مقابل لاشئ

توقيت المباراة الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية

القناة الناقلة بي إن سبورت إتش دي 1

البث المباشر

نتابع معكم بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال السوداني واشانتي كوتوكو الغاني، في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونقوم بتحديث القناة الناقلة للحدث من أجل سهولة المتابعة، ونتابع معكم التقارير الهامة حول المباراة بدون تقطيع الآن، تابع المقال، ونحن معكم بنقل مباريات اليوم بشكل مباشر.

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المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة كلًا من نادي الهلال السوداني، ونادي أشانتي كوتوكو من غانا، ونادي نكانا الزامبي، ونادي زيسكو يونايتد من زامبيا، ويحتل الهلال صدارة المجموعة، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة حول كأس الكونفدرالية الأفريقية بشكل عام.

ترتيب الفرق في المجموعة

الهلال السوداني يحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة ج برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن لعب أربعة مباريات، فاز في مبارتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مباراة واحدة، وسجل ستة أهداف، وسكنت شباكه أربعة أهداف، وفارق الأهداف هو هدفين، بينما نادي أشانتي كوتوكو يحتل المركز الثاني برصيد ستة نقاط، وذلك من أصل أربعة مباريات خاضها أيضُا، فاز في مبارتين، وخسر في مبارتين بدون تعادل، وله ستة أهداف وعليه خمسة أهداف أي له رصيد هدف وحيد.

وتشتعل المجموعة الثالثة بالنتائج، بعد أن تساوى نادي أشانتي كوتوكو الزامبي، مع نادي نكانا الزامبي بستة نقاط لكم منهما، ولكن أشانتي يتصدر بفارق الأهداف فقط، وفي المركز الرابع يأتي زيسكو يونايتد برصيد اربعة أهداف، مما يزيد المباريات المقبلة سخونة، حيث يتبقى مبارتين، ومن المحتمل أن يتم قلب الترتيب رأسًا على عقب في حالة خسارة الهلال أو تعادله مع أشانتي.

سجل الناديين في البطولة

لم يفز نادي الهلال السوداني ببطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية من قبل، ولم يصل لمركز الوصيف، مما يجعله في منافسة قوية هذا الموسم، من أجل رصد اللقب الغالي بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعتبر نادي الصفاقسي التونسي هو صاحب أعلى تتويج في تلك البطولة، حيث فاز بها ثلاث مرات من قبل، ويليه نادي النجم الساحلي الذي فاز بالبطولة في مرتين من قبل.