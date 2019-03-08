الوحدة يفرض التعادل على#الهلال ويشعل الدوري #الهلال_الوحده

الخليج 365-متابعات

انتزع الوحدة نقطة ثمينة من ملعب منافسه الهلال، بعدما فرض عليه التعادل 1 / 1 ، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المرحلة الثالثة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، التي شهدت فوز الاتحاد على الفيحاء 2 / صفر ، والأهلي على القادسية 2 / 1 ، والنصر على الاتفاق 3 / 2 .

ورفع الهلال رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع الوحدة رصيده

إلى 36 نقطة في المركز السادس.

وتقدم الهلال عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو في الدقيقة 47،

بعد أن تابع تمريرة عرضية من زميله ميلوش ديجينك ليودعها في شباك

الوحدة، قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل عن طريق جابر عسيري في

الدقيقة 77 .

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد، من أجل معرفة اذا ماكان عسيري

متسللًا أم لا ، لتتأكد صحة الهدف الذي منح الوحدة التعادل.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب”جامعة الملك سعود”، سيطرة الهلال على الشوط الأول، بهجمات خطيرة عن طريق البرازيلي كارلوس ادواردو والبيروفي كاريلو والفرنسي بافتيمبي جوميز.

ولم تفلح محاولات الهلال في الشوط الأول في هز شباك الوحدة، حيث استبسل دفاع الفريق الضيف، ليفرض التعادل السلبي في الشوط الأول.

ولم يمهل الهلال ضيفه كثيرًا في الشوط الثاني، حيث سارع إلى التقدم عن

طريق كارلوس ادواردو الذي تابع عرضية زميله ديجينيك ليسجل الهدف الأول

في الدقيقة .47

وحاول الهلال اضافة الهدف الثاني، من خلال دخول اللاعب الإيطالي

سبيستيان جوفينكو بديلًا في الشوط الثاني، ليضيف قوة هجومية لفريقه،

ليشكل خطورة كبيرة على مرمى الوحدة الا أنها ظلت بدون جدوى.

وعلى عكس كل التوقعات، سجل الوحدة هدف التعادل عن طريق جابر عسيري في الدقيقة 75، لكن الحكم لجأ أولًا إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، للتأكد

من صحة الهدف الذي طالب لاعبو الهلال بعدم احتسابه بدعوى التسلل، ليتم احتسابه لصالح الفريق الضيف بعد تأكد وجود عسيري في موقف سليم اثناء لعب الكرة.

ولم تسفر محاولات الهلال لتسجيل الهدف الثاني واقتناص الثلاث نقاط عن

شيء جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 / 1 .

وفي مبارة أخرى، فاز الاتحاد على ضيفه الفيحاء، 2 / صفر ، وذلك في

المباراة التي أٌقيمت على ملعب” الجوهرة” بجدة.

وسجل هدفي المباراة الصربي اليكساندر بريوفيتش في الدقيقتين 62( من ركلة جزاء) و 90، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، لكنه ليس ببعيد

عن مراكز الهبوط، حيث يتساوى معه بنفس الرصيد من النقاط ، الفيحاء الذي خسر مباراته الرابعة عشر هذا الموسم، محتلًا المركز الخامس عشر قبل الأخير.