اونلاين | دوري بلس : الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء بث مباشر اليوم يلا شوت twitch لايف

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يخوض فريق الاتحاد لقاء هاما، ضد فريق الفيحاء، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الفيحاء أمام الاتحاد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي يوم الجمعة 8 مارس، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يكون ذلك اللقاء صعب للفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، والمحاولة في الحصول على مركز جيد بجدول الترتيب من الجانبين والهروب من الهبوط.

وسيتم إذاعة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "ksa sport 2 HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الفيحاء ضد الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين عبر موقع الخليج 365 الرياضي.