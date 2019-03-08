شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، طاقم حكام مباراة الزمالك وجورماهيا فى القاهرة بدون الحكم الرابع.

يصل اليوم الخميس إلى القاهرة، الطاقم التحكيمى المكلف من لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لإدارة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، على استاد برج العرب، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

الاتحاد السكندرى يهرب من منطقة الخطر بالفوز على الإنتاج برباعية تغلب الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين فى بطولة الدورى الممتاز. ننشر تذكرة مباراة المنتخب الأوليمبي أمام هولندا بمعسكر إسبانيا يواجه المنتخب الوطنى الأوليمبي بقيادة شوقى غريب نظيره الهولندى ودياً يوم 26 مارس الجاري ودياً بمعسكر الفراعنة بإسبانيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تقام فى نوفمبر المقبل المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. أبوريدة وشوبير ومجاهد وزاهر فى تشييع جثمان والدة خالد لطيف حرص هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية بجانب أحمد مجاهد وسيف زاهر عضوا المجلس على حضور تشييع جثمان والدة خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر. مؤتمر صحفى للاسارتى غداً للحديث عن مواجهة الأهلى وفيتا كلوب يحضر مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، ومعه قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة والنصف من ظهر غدٍ الجمعة، والذى سيقام بملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا بحضور وسائل الإعلام للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولى. الأهلى يعرض نتيجة فحوصات حمدى فتحى على الهيئة الطبية قال خالد محمود طبيب الأهلى إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة أحمد عبد العزيز اليوم الخميس، موضحاً أن اللاعب سيخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل . الزمالك يستعيد إبراهيم حسن ويبعد حفنى وجمعة وإمام قبل مواجهة جورماهيا عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المُقام حالياً على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى التى ستقام الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات فى الكونفدرالية، شهدت المُحاضرة حديث جروس مع لاعبى نادى الزمالك عن بعض الأمور الفنية المعينة، بجانب توجيه بعض التعليمات والمهام الخاصة للاعبين من أجل تنفيذها فى المباراة المقبلة، وطالب المدير الفنى اللاعبين بتنفيذ المطلوب منهم على أكمل وجه، خاصة فى المرحلة المقبلة لمواصلة الانتصارات. شيكابالا يبتعد عن تدريبات الزمالك بسبب عقد أبولون شهدت الساعات الماضية إخطار مسئولى نادى الزمالك لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق المُعار لأبولون سميرنى اليونانى، بعودته إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل بعد نهاية فترة الإعارة إلى أبولون، لتدور التساؤلات حول إمكانية عودة "الأباتشى" لتدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة لتواجده فى القاهرة. قام الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى مران اليوم اليوم الخميس، من أجل معالجة الأخطاء، قبل مواجهة جورماهيا الكينى، يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة فى المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 3 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.