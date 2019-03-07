التعادل السلبي يحسم لقاء الترسانة وسيراميكا كيلوباترا

انتهت المباراة التي جمعت بين الترسانة وسيراميكا كيلوباترا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب حسن الشاذلي، وكان ذلك ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدرجة الثانية.

حيث لم يقدم الفريقان أي محاولات هجومية على المرميين طوال المباراة

لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ، وكانت نتيجة المباراة هو إهداء فريق اف سي مصر في مقدمة المجموعة.

واستطاع فريق أف سي مصر أن يحقق انتصارا كبيرا على حساب القناة رغم التأخر بنتيجة

4/2 ليحقق الفوز في نهاية اللقاء 5/4.

وتبقي المنافسة في مجموعة القاهرة بين كل من..

1/ اف سي مصر في المركز الأول برصيد 43 نقطة

2/ الترسانة في المركز الثاني برصيد 42 نقطة

3/ القناة في المركز الثالث برصيد 39 نقطة

4/ سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة

5/ كوكاكولا في المركز الخامس برصيد 37 نقطة