يلا شوت yalla shoot.. بث مباشر الآن رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر يلا شوت...

يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين، ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة قوية وهامة من مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث سيجتمع اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 فريق نادي ريال مدريد نظيره فريق اياكس امستردام، وذلك ضمن إطار منافسات إياب دور السادس عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، لنتعرف من خلال موقعنا عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد واياكس امستردام اونلاين.

مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر

كورة لايف مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر، يسعي فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، ليتأهل لدور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، يذكر أنه قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب يوهان كرويف أرينا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وقد تلقي الريال هزيمة صعبة وقاسية الأربعاء الماضي على يد فريق برشلونة والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ويدخل فريق اياكس امستردام هذا اللقاء وهو عيناه على الفوز، ولكن لا نكن على عجلة وننتظر من سوف يحسم اللقاء لصالحه، يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر.

موعد مباراة ريال مدريد واياكس امستردام

ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،ـ وبتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر مساءً، وبتوقيت الإمارات الساعة الثانية عشر مساءً، على أن تقوم قناة بي أن سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام