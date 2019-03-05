“الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واياكس الهولندي في دوري ابطال...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس امستردام الهولندي في إياب دور الستة عشر من المسابقة على ملعب يوهان كرويف أرينا، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 5 مارس، حيث سنخصص هذا المقال لمعرفة القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد على النايل سات وهوتبيرد، سواء عن طريق الشيرنج، أو بشكل مجاني.

ويبدأ موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس الهولندي في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، وسيعلق على المباراة علي محمد علي ، وخالد الحدي عبر قنوات بي إن سبورت، وكذلك قنوات بي أوت كيو المفتوحة عبر العرب سات على الرسيفرات الداعمة لخاصة h256 بدون إنترنت.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم

قناة etv الأثيوبية على النايل سات تردد 12646 27499 V، اما على يوتيل سات w2 12646 27499v

İdman Azərbaycan عبر القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

Varzish Sport HD عبر القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman عبر القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

هسباسات 30 غرب 12398/H/27500 Eleven 1

12246 / ح / 27500 2 2

12207 / ح / 27500 3 3

12398 / ح / 27500 4 4

ولملاك القمر الأوروبي هوتبيرد، يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس عبر قناة polsat sport عبر تردد 11117 h، والقناة ليست مجانية، ولكنها تعمل على جميع أجهزة الشيرنج المنتشرة، وتقوم بعرض جميع مباريات دوري أبطال أوروبا كاملة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف وحيدن مما يجعله يضع قدماً في دور الثمانية، حيث التعادل بأى نتيجة وحتي الخسارة بهدف نظيف تؤهله إلي الدور المقبل.