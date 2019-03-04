رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والريان في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والريان في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب نادي الاتحاد السعودي مباراة نارية أمام الريان القطري مساء اليوم الإثنين 4 مارس 2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي اتحاد جدة مع الريان القطري في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 7:35 بتوقيت مدينة القاهرة و8:35 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

وسيتم نقل مباراة الاتحاد مع الريان القطري في البطولة الأسيوية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلقين؛ عصام الشوالي.

كما تنقل مباراة النمور مع الريان القطري عبر قناة الكأس 3 HD بصوت المعلق سمير اليعثوبي، ويقع نادي الاتحاد في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا برفقة أندية؛ الريان القطري والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طقشند.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الاتحاد مع الريان القطري في البطولة الأسيوية عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.