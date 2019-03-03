يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع| ماتش الزمالك اليوم كورة...

ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر كورة أونلاين yalla shoot في رابع لقاءات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019 لكرة القدم، حيث يستضيف بترو اتلتيكو الانجولي نظيره الزمالك المصري لايف يوتيوب HD على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، مساء اليوم الأحد الثالث من شهر مارس، وسوف نخصص لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد بترو اتليتكو بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل انطلاق المواجهة بجودة عالية وبالتعليق العربي الرائع.

الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر يلا شوت

يبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم بث مباشر في الكونفيدرالية الإفريقية على الهواء مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، السابعة مساءا بتوقيت الرياض، وستقوم قناة bein sport hd 1 بإذاعة اللقاء فيما سيكون أحمد الطيب هو المعلق.

بعد مرور ثلاث بدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية، يأتي فريق جورماهيا الكيني في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وخلفه بترو اتليتكو ونصر حسين داي برصيد 4 نقاط، فيما يقبع الزمالك بالمركز الأخير بعدما دمع نقطتين فقط.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الانجولي

يرجى من جميع المتابعين وعاشقي الكرة الأفريقية متابعتنا من خلال تلك الصفحة بشكل متواصل قبل انطلاق اللقاء، حيث سنوفر لكم لينك بث حي مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو يوتيوب، بالتوفيق للأبيض من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة مشواره الأفريقي.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الزمالك التي ستبدأ مباراة بترو اتلتيكو هي كالآتي: حراسة المرمى: جنش، خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وحميد أحداد، خط الهجوم: خالد بوطيب.