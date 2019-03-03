مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم الأحد 3 / 3 / 2019

يلتقي فريقي نصر حسين داي وجورماهيا الكيني ضمن بطولة كأس الإتحاد الإفريقي الكونفدرالية، دور المجموعات، لقاء الإياب، يبحث الفريق الجزائري عن إنتصار هام للغاية في ملعبه وبين جماهيره، بعد النتيجة الأولي والهزيمة ضد الفريق الكيني في ملعب الأخير وبين عشاقه، فهل ينجح فريق نصر حسين داي في رد الهزيمة والثأر من الفريق الكيني، أم سيكون للأخير كلمة جديدة أقوي من أجل التأهل إلي الدور الثاني بشكل شبه رسمي.

تنطلق المواجهة بين فريقي نصر حسين داي وجورماهيا الكيني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني

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