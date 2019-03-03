اونلاين | مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر yalla shoot

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مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر yalla shoot

يلتقي نادي نصر حسين داي الجزائري، ضد منافسه فريق جورماهيا الكيني، اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر yalla shoot

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق عادل خلو.

مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر yalla shoot

ويقع نادي الزمالك في هذة المجموعة مع الثنائي، ولكنه لم يحقق أي انتصارات في المجموعة حتى الآن، حيث خسر مباراتين وتعادل في مواجهتين.

مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر yalla shoot

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- جورماهيا 6 نقاط.

2- بيترو اتليتكو 4 نقاط.

3- نصر حسين داي 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

مجموعة الزمالك.. مشاهدة مباراة نصر حسين داي وجورماهيا الكيني بث مباشر yalla shoot

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق نصر حسين داي، ضد نادي جورنال الكيني في الكونفدرالية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.