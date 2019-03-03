رياضة | موعد مباراة نصر حسين داي وجورماهيا اليوم الأحد 3 مارس في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نصر حسين داي وجورماهيا اليوم الأحد 3 مارس في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي نصر حسين داي الجزائري، ضد منافسه فريق جورماهيا الكيني، اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على تلك المباراة المعلق عادل خلو.

ويقع نادي الزمالك في هذة المجموعة مع الثنائي، ولكنه لم يحقق أي انتصارات في المجموعة حتى الآن، حيث خسر مباراتين وتعادل في مواجهتين.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- جورماهيا 6 نقاط.

2- بيترو اتليتكو 4 نقاط.

3- نصر حسين داي 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق نصر حسين داي، ضد نادي جورنال الكيني في الكونفدرالية عبر موقع الخليج 365 الرياضي.