مواعيد مباريات ليفربول في شهر مارس .. محمد صلاح في مواجهات نارية

يخوض اللاعب المصري محمد صلاح، العديد من المواجهات الهامة مع نادي ليفربول الإنجليزي الاول لكرة القدم، وذلك بمسابقتى الدورى الانجليزى الممتاز “البريميرليج” ودورى أبطال أوروبا خلال شهر مارس، وذلك من أجل حسم العديد من البطولات ومنها دوري أبطال أوروبا.

حيث يفتتح نادي ليفربول الإنجليزي مواجهاته الشهرية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أمام نادي إيفرتون الإنجليزي في السادسة والربع مساء بعد غد الأحد بملعب “جوديسون بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ29.

كما سوف يستضيف الريدز نظيرة نادي بيرنلي الإنجليزي في العاشر من مارس وذلك على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري الإنجليزي، ثم يحل ضيفاً على نظيرة فولهام الإنجليزي، الذي يقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في 17 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الـ31.

وسوف يخوض نادي ليفربول الإنجليزي مواجهة قوية أمام نادي توتنهام الإنجليزي في 31 مارس على ملعب أنفيلد معقل الريدز في الجولة 32 من عمر الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، متفوقاً بنقطة واحدة عن أقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.