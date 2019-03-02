بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت بلس Yalla Shoot الاسطورة لينك يوتيوب| ماتش الريال...

ننقل لكم مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت رابط يوتيوب كورة ستار أونلاين اليوم السبت 2 مارس 2019، كلاسيكو الأرض Barcelona vs Real Madrid وذلك في المرحلة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث ستقام المواجهة على ملعب سانتياغو برنابيو الذي يتسع إلى حوالي 80 ألف متابع من مدرجات الاستاد، لقاء منتظر بين الفريقين على أرضية الميدان، صعوبة المواجهة تكمن في التاريخ العريق للفريقين وحساسية المباريات بينهم، حيث يأمل كل فريق في حصد الثلاث نقاط وإسعاد جماهيره، وسوف نوفر لكم بث حي لايف لمشاهدة مباراة برشلونة أمام ريال مدريد مباشرة yalla shoot الأسطورة بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة صورة رائعة حتى يستطيع الجميع الاستمتاع بالكلاسيكو الكبير في الليغا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

ينطلق موعد وتوقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مباشر اليوم 2-3-2019 في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة ، الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وبإمكان محبي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشرة الاسطورة كورة ستار اون لاين عبر قناة beIN SPORTS HD 1 وHD 2 بالتعليق العربي، حيث سيكون رؤوف خليف “من الملعب”، وأيضاً خليل البلوشي وخالد الغول، وكالعادة على موقعنا عرب نيوز، سنضيف رابط يلا شوت الجديد حصري عبر اليوتيوب بث مباشر مباراة برشلونة والريال اليوم يوتيوب أون لاين.

يلا شوت برشلونة ضد ريال مدريد

قبل بداية مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر Clasico HD ، كشف سولاري المدير الفني للريال عن قائمة اللاعبين التي ستكون متاحة من أجل خوض المباراة المرتقبة، حيث شهدت القائمة عودة لاعب الوسط إيسكو بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، فيما شهدت غياب المدافع الأسباني ناتشو بداعي الإيقاف.

كشف الاتحاد الأسباني لكرة القدم عن الحكم الذي سيدير لقاء الكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد، حيث سيكون أونديانو مايينكو هو حكم الساحة، وذلك بعد إصابة الحكم هيرنانديز الذي كان من المقرر أن يتولى المهمة.

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يأتي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الليغا الأسبانية برصيد 57 نقطة بعد مرور 25 جولة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بالترتيب برصيد 48 نقطة.