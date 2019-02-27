kora star كورة ستار برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 27-2-2019 كأس الملك | مباراة برشلونة وريال...

كورة ستار مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر kora star اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا 2019 اللقاء الذي سيقام على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن لقاء العودة، برشلونة وريال مدريد كورة ستار اليوم هي خدمة مقدمه منا لجماهير وعشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم الأسبانية، لقاء الكلاسيكو اليوم بث مباشر يسعى من خلالة الغريمين تحقيق نتيجة إيجابية للحصول على بطاقة التأهل لنهائي كأس ملك أسبانيا.

مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار kora star في كأس ملك أسبانيا ستنطلق في تمام الساعة 10:00م بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 11:00 م بتوقيت العراق والساعة 11:00 م بتوقيت مكة المكرمة، وتشاهدون اليوم مباراة الكلاسيكو بث مباشر كورة اون لاين من خلال ما سنضعه لكم أسفله.

مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم كورة ستار

من المتوقع أن تكون تشكيلة لبرشلونة وريال مدريد هي نفس ما لعب به الغريمين بها في لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الغريمين على ملعب الكامب نو، لذلك يسعى الطرفين من خلال الكلاسيكو التسجيل المسبق ولو بهدفين من أجل ضمان بطاقة التأهل لنهائي كأس الملك.

تشكيلة برشلونة أمام ريال مدريد المتوقعة اليوم كالتالي:

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حراسة المرمى: مارك تير شتيغن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينغليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي

وتشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كارفخال، فاران، سيرجيو راموس، ريغيلون

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيزبرشلونة وريال مدريد كورة ستار بث مباشر اليوم

برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار اليوم

ينطلق اللقاء حسب الأوقات المذكورة، وقبل ميعاد انطلاق الكلاسيكو بنصف ساعة تقريباً سنضع لكم البث المباشر للكلاسيكو اليوم برشلونة وريال مدريد كورة ستار بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.