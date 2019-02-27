kora star كورة ستار ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم Liverpool vs Watford الدوري الإنجليزي | مباراة...

كورة ستار مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر kora star اليوم الأربعاء في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي اللقاء الذي سيقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن لقاء العودة، ليفربول وواتفورد كورة ستار اليوم هي خدمة مقدمه من موقعنا عرب نيوز لجماهير وعشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم الإنجليزية وعشاق النجم الكبير محمد صلاح، لقاء ليفربول محمد صلاح اليوم بث مباشر يسعى من خلالة الفريقين تحقيق نتيجة إيجابية للحصول على الثلاث نقاط وسيكون الريدز مطالب بالفوز من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار kora star في الدوري الإنجليزي ستنطلق في تمام الساعة 10:00م بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 11:00 م بتوقيت العراق والساعة 11:00 م بتوقيت مكة المكرمة، وتشاهدون اليوم مباراة الكلاسيكو بث مباشر كورة اون لاين من خلال ما سنضعه لكم أسفله.

مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم كورة ستار

من المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول اليوم أمام واتفورد هي نفس ما لعب به الريدز في أخر مباراة له في الدوري الإنجليزي، ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن الأزرق السماوي مانشستر سيتي.

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ويدخل ليفربول المباراة اليوم ضد واتفورد لتحقيق النقاط الثلاث والعودة لمواصلة الفوز من جديد بعد تعادله السلبي الأخير أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام واتفورد كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، كيتا وفينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني وشاكيري

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ليفربول وواتفورد بث مباشر كورة ستار

ينطلق اللقاء حسب الأوقات المذكورة، وقبل ميعاد انطلاق المباراة بنصف ساعة تقريباً سنضع لكم البث المباشر لمباراة ليفربول وواتفورد اليوم كورة ستار بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي.