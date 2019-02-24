اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو live

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو live

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي تشاهدونها الاحد في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (الزمالك وبترو أتليتكو) اليوم 24 فبراير في الكونفيدرالية

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بث مباشر| مشاهدة مباراة (الزمالك وبترو أتليتكو) اليوم 24 فبراير في الكونفيدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بث مباشر على الانترنت

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

في خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

في خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد مصطفى "زيزو".

في خط الهجوم: خالد بوطيب.

بث مباشر| مشاهدة مباراة (الزمالك وبترو أتليتكو) اليوم 24 فبراير في الكونفيدرالية

تشاهدون مباراة الزمالك وبترو اتليتكو مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN SPORTS HD1 وعلى الانترنت من خلال beIN CONNECT.