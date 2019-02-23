شاهد.. مباراة الإسماعيلي ضد شباب قسنطينة الجزائرى بدوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر ، لمباراة الإسماعيلى أمام فريق شباب قسنطينة الجزائرى، والتي ستقام فى السادسة مساء، اليوم السبت، باستاد برج العرب فى المرحلة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعد قرار الكاف بعودته للبطولة الأفريقية مجدداً.

ويدير المباراة الحكم الجامبى بكارى جاساما ويعاونه السنغاليان جبرائيل كمارا مساعدا أول ومالك سامبا مساعداً ثانياً.

الإسماعيلى دون نقاط بعد خسارته أمام مازيمبى الكونجولى بهدفين دون رد والأفريقى التونسى فى المباراة التى لم تكتمل بسبب أحداث الشغب.

بينما رصيد شباب قسنطينة 6 نقاط من فوزه على الأفريقى التونسى بهدف نظيف وعلى مازيمبى بثلاثة أهداف دون مقابل، ولذلك يسعى الإسماعيلى لوضع أول ثلاث نقاط

فى رصيده حتى يعود إليه الأمل فى إمكانية التأهل لدور الثمانية.

وحرص البلجيكى يانوفيسكى المدير الفنى للدراويش على مشاهدة بعض أشرطة الفيديو المتوافرة للقاءات شباب قسنطينة سواء بالدورى الجزائرى أو المباريات الأفريقية التى خاضها من قبل فى مجموعته للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف لاعبيه.

ودخل الإسماعيلى معسكراً مغلقاً أمس الأول بالإسكندرية استعداداً للمباراة بعد أن أجرى تدريباته بملعبه خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى إن الفريق الأصفر مكتمل الصفوف بعد شفاء المصابين باستثناء نادر رمضان الذى أجرى جراحة الرباط الصليبى.

ومن المنتظر أن يخوض الإسماعيلى المباراة بتشكيل يضم محمد فوزى لحراسة المرمى وأمامه باهر المحمدى والغانى ريتشارد بافور ومحمد هاشم ومحمود المتولى وطارق طه ومحمد صادق ومحمود دونجا وكريم بامبو والنيجيرى أوداه مارشال.

وعلى الجانب الآخر أعلن فريق شباب قسنطينة التحدى بقيادة مديرهم الفنى الفرنسى دينيس لافانى قبل مواجهة اليوم.

وصلت بعثة نادى شباب قسنطينة الجزائرى إلى محافظة الإسكندرية الأربعاء الماضى وخاض الفريق تدريباته على ملعب فندق الإقامة فى نفس اليوم، وأدى مرانه الرئيسى أمس الجمعة بستاد برج العرب.

ويضم الفريق مجموعة من اللاعبين المتميزين منهم الحارس شمس الدين رحمانى، وأمين بوشريحة وحسين بن عيادة وإسلام شحرور ونصر الدين زعلانى وسعيد عروسى وسفيان خزير وأحمد قعقع وديلان بهمبولا وفؤاد حداد وقدور بلجيلالى ومنير عيشى وعبدالنور بلخير وعادل جعبوط وأرونا ببيسان وعبدالفتاح بلقاسمى ومحمد الأمين بلمختار ومحمد عبيد.

شاهد المباراة..