بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × بايرن ميونخ (دوري أبطال أوروبا)

كتب: ضياء السقا

يحل بايرن ميونخ الألماني، ضيفا ثقيلا على ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة مساء الثلاثاء، على استاد "آنفيلد"، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16بدوري أبطال أوروبا.

وصعد ليفربول لدور الـ16 كثاني المجموعة الثالثة، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تأهل بايرن ميونخ كمتصدر مجموعته الخامسة مع أياكس الهولندي.

ومن المنتظر أن يلعب الفريقان مباراة الإياب على الملعب الأوليمبي بميونخ يوم الأربعاء 13 مارس، في العاشرة مساء.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح 3 أهداف حتى الآن.

وعلى الجانب الأخر، ودع بايرن ميونيخ النسخة الماضية من الدور نصف نهائي على يد ريال مدريد.