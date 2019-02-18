مصدر مقرب من سعيد حمزة يكشف سبب دخوله الملعب في لقاء الزمالك وإنبي

مباراة الزمالك وانبيكتب - كريم عبد المحسن:
كشف مصدر مقرب من الحكم سعيد حمزة، عن سبب دخوله لأرض الملعب، في لقطة الهدف الثاني للزمالك أمام إنبي خلال لقاء الفريقينأمس، بالجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.
قال المصدر، إن سعيد حمزة كان يحاول تشكيل زاوية
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