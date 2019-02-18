مصدر مقرب من سعيد حمزة يكشف سبب دخوله الملعب في لقاء الزمالك وإنبي

مباراة الزمالك وانبي كتب - كريم عبد المحسن: كشف مصدر مقرب من الحكم سعيد حمزة، عن سبب دخوله لأرض الملعب، في لقطة الهدف الثاني للزمالك أمام إنبي خلال لقاء الفريقين أمس، بالجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز. أمس، بالجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز. قال المصدر، إن سعيد حمزة كان يحاول تشكيل زاوية رؤية واضحة تحسبًا لحدوث أي احتكاك داخل منطقة الجزاء خاصة وأن طارق مجدي حكم الساحة كان بعيدًا عن اللعبة، موضحًا أن تمركز الحكم بهذا الشكل لا يمثل مخالفة للقانون.

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