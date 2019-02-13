اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي goal

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مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي goal

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيرهنصر حسين داي الجزائري، في التاسعة مساء اليوم علىملعب برج العرب، وذلك في الجولة الثانية من دورالمجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسينداي.. بث مباشر الزمالك ضد نصر حسين داي.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي goal

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الزمالك يدخل موقعة اليوم وهو عينه على تصحيح المسار، وتعويض الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين على يد جورماهيا الكيني، وكان الزمالك قد بدا مشواره في الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32 الأول بمواجهةفريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريقاتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وأوقعت القرعة أبناءميت عقبة في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من نصر حسين داي الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي، جور ماهياالكيني، لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وسريع.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي goal

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على الجانب الأخر نجح فريق نصر حسين داى في الفوز على بترو اتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف فيالجولة الماضية، وكان قد مشواره في كأس الاتحاد الإفريقي من دور الـ64، وقابل جرين إيجلس الزامبي،وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-2)، ثم قابل فريق أهلي طرابلس في دور الـ32 وتغلب عليه بنتيجة(3-2)، مشاهدة لعبة الزمالك ونصر حسين داي.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي goal

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم:

سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمدعبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد، وخلفهالثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي goal

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي والقنوات الناقلة:

يلتقي الزمالك مع نصر حسين داي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب في بث حيومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر| جول مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي goal