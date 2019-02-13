اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفيدرالية (بث مباشر) kora live

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كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفيدرالية (بث مباشر) kora live

يسعى فريق الزمالك لتصحيح مساره في كأس الكونفيدرالية الأفريقية عندما يُلاقي نصر حسين داي الجزائري. ويستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية الزمالك ونصر حسين داي في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأربعاء. كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفيدرالية (بث مباشر) kora live

ولم يحصد الزمالك أي نقطة بعد بالمجموعة حيث خسر مباراته الأولى خارج ملعبه أمام جورماهيا الكيني 4-2، بينما فاز نصر حسين داي بمباراته أمام بترو أتلتيكو الأنجولي 2-1. كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفيدرالية (بث مباشر) kora live

ويأمل الزمالك في تصحيح مساره بالبطولة والظفر بأول 3 نقاط له من أجل عدم تعقيد موقفه واستغلال عامل الأرض والجمهور لصالحه وعدم السقوط في فخ التعادل أو الخسارة المفاجئة. كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفيدرالية (بث مباشر) kora live

تقدم "الخليج 365 سبورت"، خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، بدور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي" الكونفيدرالية"، والتي تضم فرق "الزمالك، وجورماهيا الكيني، ونصر حسين داي الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي".



- موعد المباراة:

تقام المبارة في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب بالإسكندرية " بحضور قرابة 10 الآف مشجع، بخلاف الدعوات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية.

وستذيع "الخليج 365" البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي على الهواء مباشرة، في إطار يتقديم خدمات متميزة لقرائها الكرام لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة.



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- تشكيل الزمالك في مباراة اليوم سيكون كالتالي.

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس على التشكيل الذي يخوض به المواجهة والذي سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبدالغني- محمود علاء - حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما- إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

ويدخل الزمالك لقاء اليوم، من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط بالمجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولي بنتيجة 4-2 أمام جورماهيا الكيني، فيما يأمل نصر حسين داي في العودة من الإسكندرية بنتيجة ايجابية سواء بالفوز أول التعادل، خاصة بعد فوزه في اللقاء الأول للجموعة علي بترو اتلتيكو الانجولي بنتيجة 2-1 في الجزائري.

ويتصدر المجموعة جورماهيا الكيني برصيد ثلاث نقاط، ثم يأتي نصر حسين داي بنفس رصيد النقاط 3 في المركز الثاني، وبترو اتلتيكو ثالثا بدون نقاط، والزمالك رابعا بدون نقاط.

شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائري في الكونفيدرالية.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر.. مباراة الزمالك ونصر حسين داى في الكونفيدرالية (بث مباشر) kora live

