اونلاين | يلا كورة - بث مباشر - مباراة الزمالك ونصر حسين داي - بطولة كأس الكونفدرالية - بي ان سبورت

يلا كورة - بث مباشر - مباراة الزمالك ونصر حسين داي - بطولة كأس الكونفدرالية - بي ان سبورت

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يلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 13-2-2019، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية2018/2019، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي.. بث مباشر الزمالك ضد نصر حسين داي.

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الزمالك يدخل موقعة اليوم وهو عينه على تصحيح المسار، وتعويض الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين على يد جورماهيا الكيني، وكان الزمالك قد بدا مشواره في الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32 الأول بمواجهة فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وأوقعت القرعة أبناء ميت عقبة في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من نصر حسين داي الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي، جور ماهيا الكيني، لايف يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر وسريع.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي

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على الجانب الأخر نجح فريق نصر حسين داى في الفوز على بترو اتلتيكو الأنجولي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، وكان قد مشواره في كأس الاتحاد الإفريقي من دور الـ64، وقابل جرين إيجلس الزامبي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-2)، ثم قابل فريق أهلي طرابلس في دور الـ32 وتغلب عليه بنتيجة (3-2)، مشاهدة لعبة الزمالك ونصر حسين داي.

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كورة أون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي اليوم

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سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد، وخلفه الثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن.

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موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي والقنوات الناقلة

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يلتقي الزمالك مع نصر حسين داي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

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