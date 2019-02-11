شاهد.. كريستيانو رونالدو يقلد ديبالا لهذا السبب

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قام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقليد احتفال زميله الأرجنتيني ديبالا، بعد إحرازه الهدف الثاني لفريق يوفنتوس في شباك ساسولو، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.
وجاء احتفال رونالدو خلال مباراة اليوم كدعم لزميله الأرجنتيني ديبالا، والذي شارك كبديل في اللقاءبالدقيقة 83.
وأراد رونالدو دعم المهاجم الأرجنتيني، بعدما استبدل احتفاله، بمحاكاة احتفال ديبالا عقب إحرازه الأهداف، واضعاً يده على وجهه، لمساندة زميله في الفترة الصعبة التي يمر بها مع الفريق.
وكانت تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن العلاقة بين ديبالا وأليجري
وكان أليجري قرر عدم الدفع بديبالا أمام بارما، كما أنه لم يشركه كبديل في الشوط الثاني، مما دفع ديبالا لمغادرة الملعب والتوجه إلى غرفة خلع الملابس قبل انتهاء اللقاء، الأمر خلق جدلاً واسعاً بخصوص مستقبل اللاعب، ورغم أنه قدم اعتذاره إلا أن الأمور لم تعد مستقرة مع المدير الفني للفريق.
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