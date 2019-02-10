اونلاين | كول كورة - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر coolkora

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كول كورة - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر coolkora

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة توتنهام وليستر سيتي وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز 2019.

ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "وايت هارت لين" في تمام الساعة 3:30 عصرًا على قنوات "بي إن سبورت2".

ويتطلع توتنهام إلي انتصار مهم أمام نادي ليستر سيتي من أجل استعادة حظوظه في المنافسة من جديد علي اللقب، خصوصًا مع تعثر الليفر، وأيضًا دخول السيتي في المنافسة، وبات الفارق قليل بينه وبين المتصدرين.

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويمكن مشاهدة المباراة، على ملعب "الاتحاد" في تمام الساعة 6 مساءً على قنوات "بي إن سبورت".

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مرحلة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج خسارة فريق الإسباني بيب جوارديولا بهدفين دون رد، ويحاول المستضيف اليوم الثأر لهزيمته في مباراة الدور الأول أمام تشيلسي، ومواصلة الضغط على ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في حال تحقيقه الفوز على البلوز.

يذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني في البريميرليج، بعد أن جمع 62 نقطة من 26 مباراة بالبطولة حتى الآن، وهو نفس عدد مباريات ليفربول حتى الآن بالمسابقة، أما تشيلسي لديها 50 نقطة في المركز الرابع من 25 مباراة فقط.