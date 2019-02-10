نور عادل

شهد لقاء الزمالك والنجوم مشادة قوية بين ثنائي الفريق الأبيض، الدولي التونسي فرجاني ساسي، ويوسف اوباما. وفاز الأبيض بالمباراة بهدف دون رد في إطار الجولة الواحدة والعشرين من عمر منافسات الدوري الممتاز. وجاءت المشادة عقب اخراج يوسف اوباما، الكرة خارج الملعب بسبب سقوط احد لاعبي فريق النجوم على أرض الملعب، ولكن توجه اليه الدولي التونسي معترضًا على ذلك معللًا ان لاعب النجوم يدعي الإصابة.

كانت هذه تفاصيل خبر . خناقة فرجاني ساسي ويوسف أوباما في مباراة النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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