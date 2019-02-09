شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أيمن حفنى يعود من بعيد ويسجل هدف الزمالك الأول أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك بالهدف الأول على النجوم عن طريق أيمن حفنى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينجح حفنى فى الرد على المشككين فى قدراته ، من أول لمسة بعد غيابه الطويل عن مباريات الزمالك، ليؤكد أنه مازال أحد الأوراق الرابحة فى الفريق الأبيض والقادر على صنع الفارق فى أى وقت يتواجد فيه داخل الملعب.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.

وجاء تشكيل النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين

خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام

خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين