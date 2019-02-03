اونلاين | الزمالك ضد جورماهيا الكيني | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD يوتيوب

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الزمالك ضد جورماهيا الكيني | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD يوتيوب

يدخل فريق الزمالك صدام قوي أمام جور ماهيا الكيني، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد.

الزمالك ضد جورماهيا الكيني | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD يوتيوب

وتنطلق مباراة الزمالك مع جور ماهيا الكيني في الكونفدرالية وذلك اليوم الأحد في تمام الثالثة عصراً بتوقيت مدينة القاهرة، على ستاد موي ستاديوم.

الزمالك ضد جورماهيا الكيني | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD يوتيوب

وصعد الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية عقب تغلبه على نظيره اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الزمالك ضد جورماهيا الكيني | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD يوتيوب

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بينما تأهل فريق جور ماهيا الكيني بعدما فاز على نظيره نيو ستار دي دوالا الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابقة لدور المجموعات من البطولة.

الزمالك ضد جورماهيا الكيني | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD يوتيوب

وستكون مباراة الزمالك مع جور ماهيا في دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية المشفرة.

الزمالك ضد جورماهيا الكيني | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم HD يوتيوب

ويقع فريق الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من؛ جور ماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا في كأس الاتحاد الإفريقي عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.