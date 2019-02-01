اونلاين | كورة اون لاين مشاهدة مباراة قطر واليابان بث مباشر نهائي كاس اسيا (بث مباشر)

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تم بناء صالة خاصة للبولينج، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت في 2009 وتم فيها إنشاء مجمع ملاعب تنس.

يتسع ملعب مدينة زايد الرياضية لحوالي 43 ألف مشجع، وسبق له استضافة أحداث هامة في عالم كرة القدم، أبرزها كأس الخليج العربي 3 مراتٍ أعوام 1982 و1994 و2007، وكأس آسيا 1996، ونهائي كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2009 و2010 و2018.

لن تكون مباراة النهائي الأولى في كأس آسيا التي تقام على هذا الملعب، فقد شهد إقامة 7 مبارياتٍ من قبل 5 منهم في دور المجموعات وواحدة في دور الـ16 وأخرى في ربع النهائي.

مباريات كأس آسيا 2019 على مدينة زايد الرياضية:

المباراة

الموعد

النتيجة الدور

الإمارات - البحرين

السبت 5 يناير 2019 ميلادياً،

29 ربيع الآخر 1440 هجرياً 1-1 المجموعات

العراق - فيتنام الثلاثاء 8 يناير 2019 ميلادياً،

2 جمادى الأولى 1440 هجرياً 2-3 المجموعات

الهند - الإمارات الخميس 10 يناير 2019 ميلادياً،

4 جمادى الأولى 1440 هجرياً 2-0 المجموعات

عمان - اليابان الأحد 13 يناير 2019 ميلادياً،

7 جمادى الأولى 1440 هجرياً 1-0 المجموعات

السعودية - قطر الخميس 17 يناير 2019 ميلادياً،

11 جمادى الأولى 1440 هجرياً 2-0 المجموعات

الإمارات - قريغيزستان الإثنين 21 يناير 2019 ميلادياً،

15 جمادى الأولى 1440 هجرياً 2-3 دور الـ16

كوريا الجنوبية - قطر الجمعة 25 يناير 2019 ميلادياً،

19 جمادى الأولى 1440 هجرياً 1-0 ربع النهائي

اليابان - قطر الجمعة 1 فبراير 2019 ميلادياً،

26 جمادى الأولى 1440 هجرياً النهائي

كيف وصلت قطر لنهائي كأس آسيا 2019

أوقعت قرعة دور مجموعات كأس آسيا 2019 قطر في المجموعة الخامسة، وكانت البداية بانتصار على لبنان بهدفين نظيفين، ثم الفوز على كوريا الشمالية بسداسيةٍ نظيفة، وفي نهاية دور المجموعات انتصر العنابي على السعودية بهدفين نظيفين.

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واجه زملاء المعز علي العراق في دور الـ16 وانتصروا عليها بهدفٍ نظيف، ثم قابلوا كوريا الجنوبية وأقصوها بنفس النتيجة، وفي نصف النهائي قابل المنتخب القطري الإمارات صاحبة الأرض وسحقوها برباعيةٍ نظيفة.

طريق قطر إلى نهائي كأس آسيا 2019:

الدور

المباراة

النتيجة

المجموعات

قطر - لبنان

0-2

المجموعات

كوريا الشمالية - قطر

6-0

المجموعات

السعودية - قطر

2-0

دور الـ16

قطر - العراق

0-1

ربع النهائي

كوريا الجنوبية - قطر

1-0

نصف النهائي

قطر - الإمارات

0-4

كيف وصلت اليابان لنهائي كأس آسيا 2019

وقعت اليابان في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2019، وكانت بداية مشوارها ضد تركمانستان وانتصر بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابلت عمان وفاز عليها بهدفٍ نظيف، وفي نهاية الدور الأول واجهت أوزبكستان وفازت عليها بهدفين لهدف.

قابل الساموراي الأزرق السعودية في دور الـ16 وفاز عليها بهدفٍ نظيف، ثم قابل فيتنام في ربع النهائي وتخطاها بنفس النتيجة، وفي نصف النهائي انتصر زملاء ناجاتومو على إيران بثلاثيةٍ نظيفة.

طريق اليابان لنهائي كأس آسيا 2019:

الدور

المباراة

النتيجة

المجموعات

اليابان - تركمانستان

2-3

المجموعات

عمان - اليابان

1-0

المجموعات

اليابان - أوزبكستان

1-2

دور الـ16

اليابان - السعودية

0-1

ربع النهائي

فيتنام - اليابان

1-0

نصف النهائي

إيران - اليابان

3-0

كم تبلغ الجوائز المالية لكأس آسيا 2019؟

يبلغ مجموع جوائز كأس آسيا 14.8 مليون دولار أمريكي، وسيحصل كل فريق يشارك في البطولة على مبلغ 200 ألف دولار، فيما سيتقاضى الفريقان الخاسران في نصف النهائي مبلغ مليون دولار لكلٍ منهما، وتبلغ جائزة المركز الثاني المادية 3 ملايين دولار، أما الجائزة الكبرى الخاصة بالبطل فهي 5 ملايين دولار.

الجوائز المالية لكأس آسيا 2019:

مركز الفريق الجائزة

المشاركة 200 ألف دولار

الخروج من نصف النهائي مليون دولار

الوصيف 3 ملايين دولار

البطل 5 ملايين دولار

الفائزون السابقون بكأس آسيا

يُعتبر منتخب اليابان هو البطل التاريخي لكأس آسيا، حيث حصل عليه 4 مراتٍ من قبل أي أكثر من أي منتخب آخر، ويأتي خلفه الأخضر السعودي وإيران بثلاثة كؤوس لكلٍ منهما، أما كوريا الجنوبية في الوحيدة التي فازت به مرتين.

الأبطال السابقون لكاس آسيا:

المنتخب البطل الوصيف

اليابان

4 (1992*, 2000, 2004, 2011)

-

السعودية 3 (1984, 1988, 1996) 3 (1992, 2000, 2007)

إيران 3 (1968, 1972, 1976) -

كوريا الجنوبية 2 (1956, 1960) 4 (1972, 1980, 1988, 2015)

الكيان الصهيوني 1 (1964) 2 (1956, 1960)

الكويت 1 (1980) 1 (1976)

أستراليا 1 (2015) 1 (2011)

العراق 1 (2007) -

