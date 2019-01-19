الان تتابع مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

تجرى اليوم أحداث اللقاء المثير بين فريق ليستر سيتي اليوم السبت الموافق 19-1-2019 وفريق ولفرهامبتون في الجولة 23 من الدوري الانجليزي عل ملعب مولينيو.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

ويلعب ليستر سيتي خارج أرضه أمام وولفرهامبتون اليوم السبت على ملعب “مولينيو”، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وقبل المباراة المهمة جدد نادي ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع اللاعب مارك ألبرايتون حتى عام 2022، بعدما سجل 13 هدفا خلال 176 مباراة في كل المسابقات، منذ أن انضم إلى ليستر قادما من أستون فيلا عام 2014.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وقال ألبرايتون “29 عاما” في تصريحات للقناة الفضائية لنادي ليستر سيتي: الأمر كان مهيئا تماما ليستر قدم لي عقدا، ودائما ما كنت مستعدا للاستمرار هنا… لقد أمضيت أوقاتا جيدة هنا وأتمنى مواصلة ذلك.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

وكان ألبرايتون قد لعب دورا بارزا في المفاجأة المدوية التي فجرها ليستر بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016، وقد شارك في جميع المباريات الـ 38 للفريق بالدوري وسجل خلالها هدفين، وفي الموسم الحالي، شارك في 26 مباراة مع الفريق حتى الآن، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

من جهة أخرى قرر المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، التدريب مع فريقه ليستر سيتي بطريقة غير تقليدية، حيث حضر إلى الملعب مرتديا ملابس تنكرية لشخصية “سبايدر مان” الرجل العنكبوت.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليستر سيتي فيديو، يظهر فيه فاردي بملابس الرجل العنكبوت وظهر فاردي أمام زملائه ومدربهم الفرنسي كلود بويل قبل الدخول إلى ملعب التدريب بشكل مفاجئ.

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مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي

موعد مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الانجليزي

المباراة: وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي الأسبوع: 23 مباراة إياب

الملعب: مولينيو

الحكم: كريس كفاناه

التوقيت: تجرى المباراة اليوم السبت الموافق 19-1-2019 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

Canal + Sport Polska

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1