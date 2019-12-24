شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فاجعة الموت تألم عمان .. السلطان قابوس في ذمة الله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجعة آلمت قلوبنا عاش عظيماً بأخلاقة وحكيماً في حكمه لم نسمع انه أَذًى جار او تلطخت يداه بدم مهما كتبنا وتكلمنا فلن نوفيه حقه ولكن البركة بأهل عمان الطيبون فكل فرد منهم هو قابوس عشتم وعاشت عمان حرة ابيه

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