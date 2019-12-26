رانيا يوسف تهنئ جمهورها بالعام الجديد بفستان أحمر

الفنانة رانيا يوسف تهنئ جمهورها ومتابعيها بالعام الجديد والكريسماس،فقد نشرت اليوم فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل إنستجرام، والذي ظهرت به وهي ترتدي فستان أحمر مكشوف، قائلة:” يارب تبقى سنة سعيدة وفل على الجميع واللى محققش حلمه فى 2019 يحققه فى 2020″

وقد حظي فيديو رانيا يوسف للعام الجديد على إعجاب جمهورها،الذي تغزل في اطلالتها، كما تمنوا لها سنه سعيدة و عام سعيد عليها والمزيد من النجاح.

كما تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مسلسلها “الآنسة فرح” والذي تظهر به ولأول مرة فى الدراما التليفزيونية بدور الجدة والأم، ويشاركها كلا من أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز،مريم الخشت، عارفة عبد الرسول، هدى مجد، جيلان علاء، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.