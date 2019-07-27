تنعي رانيا يوسف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

الفنانة رانيا يوسف نعت الفنان فاروق الفيشاوي الذي توفي صباح يوم امس الخميس داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع قصير مع مرض السرطان، والفنانة رانيا يوسف قالت عبر موقع التويتر “وداعاً الفنان العظيم فاروق الفيشاوي، إن لله وإنا إليه راجعون”، والفنانة رانيا يوسف قد طلبت من جمهور قبل وفاة الفنان فاروق الفيشاوي الدعاء له قائلة ” ربنا يشفيك يا رب أستاذ كبير وعظيم، الرجاء الدعاء للفنان فاروق الفيشاوي بالشفاء”.

والفنان الكبير فاروق الفيشاوي رحل عن عمر ناهز 67 عاماً، حيث أن حالته الصحية قد تدهورت خلال اليومين الماضيين وتم نقله إلى المستشفى وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير، حيث أن توقف وظائف الكبد تماماً، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.